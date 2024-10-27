Ситуация на фронте: Генштаб назвал два самых горячих направления сегодня

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что сегодня противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 60 авиационных ударов с применением 102 КАБов, более 550 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло семь боев с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Две атаки продолжается.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григоровка. Продолжается один бой вблизи Серебрянки.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, успеха не имели.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк четыре раза получили жесткий отпор от наших защитников. Пять атак еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидового. В общей сложности, 36 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боя - продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

"По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожены пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одна баги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. Подразделения Сил обороны отразили 33 атаки противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении нашими воинами остановлен один штурм оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В то же время авиация РФ и дальше наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 34 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня следует отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 42-й отдельной механизированной бригады, 425-го отдельного штурмового батальона, которые профессионально и решительно уничтожают российских захватчиков", - резюмировали в Генштабе.