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Почти 200 атак и два "горячих" направления. Ситуация на фронте на утро

Украина, Суббота 26 октября 2024 09:03
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Почти 200 атак и два "горячих" направления. Ситуация на фронте на утро Фото: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте на 26 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За 25 октября на фронте произошло 192 боестолкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Покровском направлении ВСУ приостановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовки, Селидово и Миролюбовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку вблизи Острого, Екатериновки и Новодмитровки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 штурмов противником позиций ВСУ возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выимка, на это время все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, совершает артиллерийские обстрелы.

Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, в сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб.

Потери РФ в Украине

За 25 октября потери РФ составили 1690 военных. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, один удар по артиллерийским системам.

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