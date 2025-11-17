Ситуация на фронте 16 ноября: Генштаб сообщил о 195 боях за сутки
Ситуация на фронте к вечеру 16 ноября остается напряженной. Силы обороны продолжают удерживать позиции под постоянным давлением российских войск, которые активизировали атаки почти по всем направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По данным Генштаба, с начала суток 16 ноября зафиксировано 195 боевых столкновений. Российские войска нанесли 43 авиаудрара и применили 105 управляемых авиабомб.
Также враг использовал 2 322 дрона-камикадзе и провел 3 274 обстрела по позициям украинских подразделений и гражданским территориям.
Северные и восточные направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник провел один авиаудар, трижды применил управляемые авиабомбы и выпустил 87 снарядов, включая пять залпов из реактивных систем.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону вблизи Волчанска, Двуречанского и Обуховки, один бой продолжается.
На Купянском направлении украинские защитники остановили восемь попыток продвижения в районах Песчаного, Купянска и Голубовки.
Центральные участки фронта
На Лиманском направлении отбито 17 атак в районах Чернешины, Нового Мира, Грековки, Карповки, Коровьего Яра, Дробышевого, Ямполевки, Тернов и Заречного.
На Славянском направлении отражено восемь атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Федоровки, Северска, Выемки и Звановки.
На Краматорском направлении зафиксировано пять столкновений в районах Майского, Веролюбовки и Временного Яра.
Донецкое направление
На Константиновском участке украинские силы остановили 27 атак вблизи Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра, Полтавки, Софиевки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг атаковал 66 раз, одно столкновение продолжается.
Потери противника: 117 человек убитыми и ранеными, уничтожены артиллерийская система, 15 дронов, четыре автомобиля и три единицы спецтехники.
Южные направления
На Александровском направлении отбита 21 атака в районах Зеленого Гая, Ялты, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Воскресенки, Степного, Сосновки и других населенных пунктов.
На Гуляйпольском участке враг 14 раз пытался продвинуться вперед, авиаудары пришлись по Гуляйполю, Воздвиженке, Белогорью и Терноватому.
На Ореховском направлении остановлена одна атака в Степногорском районе.
На Приднепровском направлении отражена попытка врага продвинуться к Антоновскому мосту, под удар попало Садовое.
Напоминаем, что северокорейские военнослужащие продолжают действовать на стороне России на оккупированных территориях, что подтверждает углубление их сотрудничества и показывает реальный уровень вовлеченности Пхеньяна в войну против Украины.
Отметим, что на оккупированной Луганщине жители остаются без стабильного доступа к воде и теплу, а любые попытки самостоятельно наладить бытовые условия оккупационные власти превращают в основание для штрафов: в ряде населенных пунктов водопровод не работает неделями, а в многоэтажках люди вынуждены использовать лишь воду, слитую из системы отопления.