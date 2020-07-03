Ситуація на Донбасі різко загострилася, бойовики посилили обстріли

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби зафіксовано 12 обстрілів бойовиків

Станом на 3 липня обстановка на лінії бойового зіткнення на Донбасі різко загострилася. З початку доби зафіксовано 12 обстрілів, в результаті одного з них загинула жінка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Бойовики обстрілювали позиціїї ЗСУ переважно з важкого озброєння, а саме мінометів та артилерії, а також сьогодні зранку застосували міномети по н.п. Зайцеве.

Як уточнюють в штабі, з 5 до 8 ранку бойовики випустили по позиціях ООС 166 мін 120-го та 22 міни 82-го калібрів, здійснили 40 пострілів з артилерії 122-го калібру.

Також вони обстріляли з мінометів різних калібрів в районах н.п. Хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Зайцеве, Авдіївка та Оріхове.

Зафіксовано ворожі обстріли з гранатометів та стрілецького озброєння поблизу н.п. Водяне, Хутір Вільний, Новотошківське, Авдіївка, Кам’янка та Старогнатівка.

Як повідомляє штаб, втрат внаслідок обстрілу серед бійців ООС немає. Втрати окупантів уточнюються.

Зазначимо, сьогодні-завтра у Берліні пройде зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", які обговорять врегулювання на Донбасі. Представник Росії вже прибув на засідання.

У Німеччині запланована зустріч політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Від української сторони будуть голова Офісу президента України Андрій Єрмак і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

Як писало видання The Spiegel, Росія вимагає до 6 липня представити проект щодо статусу Донбасу.

Раніше повідомлялось, що Збройні сили України готові, щоб стримувати атаку Росії з моря і суші, у них є авіація, а саме вертольоти, бомбардувальники і винищувачі.

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Автор: Анастасия Рокитна