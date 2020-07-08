Ситуація на Донбасі загострилася: троє військових отримали поранення

У середу, 8 липня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загострилася. В результаті обстрілу ворожих троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики з початку поточної доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з забороненого мінськими угодами озброєння.

Військові стримували збройну агресію бойовиків в умовах, коли частина резерву зі складу ОС задіяли у ліквідації пожежі в Луганській області.

"Основні бойові підрозділи Збройних Сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети на підступах до Хутора Вольний і Орехового. Також окупанти з автоматичних гранатометів станкових обстріляв українські позиції поблизу Зайцеве і задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

Також ворожої вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксували у Мар'їнки, Опитного і Старогнатівки.

"За поточну добу троє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлені в лікувальні установи та надана невідкладна допомога лікарів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня бойовики на Донбасі шість разів порушували режим "тиші".

Крім того, четверо українських військових отримали поранення 7 липня на Донбасі.