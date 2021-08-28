Ситуація на Донбасі загострилася напередодні візиту Зеленського до США: що відомо

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США в районі проведення операції Об'єднаних сил активізувалися обстріли. Під вогонь противника потрапила Авдіївка, а на передовій постраждали восьмеро українських військових.
Більше про сьогоднішнє загострення - в матеріалі РБК-Україна.
Зранку під обстріл з боку проросійських бойовиків потрапив населений пункт Авдіївка в Донецькій області. Під мінометним та артилерійським вогнем противника опинилися об’єкти цивільної інфраструктури міста, зокрема залізнична станція.
В результаті обстрілу місцеве населення не постраждало. Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом обстрілу Авдіївки.
"Укрзалізниця" після обстрілу Авдіївки внесла зміни до графіку курсування поїздів. Рейс Київ-Авдіївка курсуватиме тільки до Покровська до 30 серпня, а вже звідти до Авдіївки пасажирів доправлятимуть автобусами.
До 30 серпня в Авдіївку також не курсуватимуть приміські потяги та рейс Дніпро-Авдіївка. Вони зупинятимуться по станції Очеретине.
Від початку доби в результаті обстрілів постраждали 8 українських військових. Четверо воїнів отримали осколкові поранення та четверо - бойові травмування. Окупанти вже 13 разів порушили режим припинення вогню.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі вже поскаржилася ОБСЄ на дії проросійських бойовиків. Однак позачергове засідання ТКГ українська сторона вирішила не скликати, бо минулі спроби були заблоковані Росією.
Фото: наслідки обстрілу Авдіївки (facebook.com/pressjfo.news)
Українська сторона пов'язує сьогоднішнє загострення на Донбасі спробою Росії зірвати зустріч президентів України та США, яка має відбутися 31 серпня. Українська делегація в ТКГ вважає, що бойовики провокують ЗСУ на жорстку відповідь, щоб потім звинуватити Україну в агресії.
Українська делегація не виключає, що ворожа активність продовжить збільшуватися, тому мешканці прифронтових районів повинні бути до цього готовими.