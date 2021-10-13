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Руйнівний удар по "Мінську": Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 11:17
Руйнівний удар по "Мінську": Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування Росією роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. За його словами, РФ таким чином намагається завдати руйнівного удару по мінським домовленостям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС.

"Політично Росія зробила крок, який завдає руйнівного удару по мінським домовленостям, демонструє, що вона нехтує логікою цих угод і процесу врегулювання", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена лише у руху вперед, у мирному врегулюванні.

"Нам потрібно вжити таких кроків, які призведуть не до ескалації, на що нас провокує Росія, а навпаки до поступок з боку РФ, для того, щоб процес мирного врегулювання був розблокований", - додав Кулеба.

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ОБСЄ МЗС Донбас Дмитро Кулеба
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