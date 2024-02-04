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Ситуация динамична. В ВСУ рассказали об успехах в районе Бахмута

Клещиевка, Воскресенье 04 февраля 2024 22:34
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Ситуация динамична. В ВСУ рассказали об успехах в районе Бахмута Фото: ЗСУ имеют успехи на Бахмутском направлении (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные имеют успехи на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе населенного пункта Клещиевка.

Об этом рассказал пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Так, Калашников прокомментировал данные Института изучения войны (ISW) о том, что украинские военные преуспевают под Бахмутом восточнее Клещиевки.

"По Клещиевке мы можем наблюдать действительно достаточно активные действия с нашей стороны. Действительно, мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории, отбили с некоторых позиций врага и их заняли", - сказал он.

Однако, по словам пресс-офицера, ситуация на бахмутском фронте очень динамична.

"Это качели - сегодня мы какие-то позиции заняли, завтра они. Это тактический уровень", - добавил Калашников.

Ситуация на фронте 4 февраля

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, как отметили в Генштабе, есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Подробнее об обстановке на фронте читайте по ссылке.

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