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У Болгарії вимагають відставку уряду на тлі протестів

Софія, Неділя 26 липня 2020 06:02
У Болгарії вимагають відставку уряду на тлі протестів
Фото: протести в Болгарії (facebook.com/BalkanObserverforUkraine)
Автор: Инна Собора

На протести вийшли тисячі людей

В Софії у суботу, 25 липня, зібралися тисячі людей, щоб вимагати повної відставки уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова. В інших містах Болгарії також пройшли антиурядові акції.

Про це пише DW.

Мітингувальники вели себе агресивно. Вони кидали в будівлю уряду помідори і туалетний папір.

Напередодні парламент Болгарії, який відхилив п'ять спроб оголосити вотум недовіри уряду, внесених опозиційної Болгарською соціалістичною партією, ратифікував план прем'єр-міністра Борисова про перестановки в його кабінеті. Замінено п'ять міністрів - внутрішніх справ, фінансів, економіки, охорони здоров'я та туризму.

Це не зупинило протестувальників, яких підтримує і президент Болгарії Румен Радев. Незадоволені громадяни і представники різних політичних сил виходять на вулиці болгарських міст вже 17-й день. Вони звинувачують уряд країни в корупції, а прокурора - у перевищенні повноважень.

Раніше премьер-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставку чотирьох міністрів з-за масових протестів.

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