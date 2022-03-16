Системи ППО, "Стінгери" та протитанкові засоби: яку допомогу запросила Україна від США

За інформацією відання, яке посилається на власні джерела, відповідний список був складений на основі рівнів необхідності, починаючи від невідкладних потреб та закінчуючи низьким пріоритетом.



Так, до пріоритетного розділу включено: зенітні комплекси, у тому числі ракети та пускові установки С-300 та "Стінгери", протитанкові засоби, у тому числі "Джавеліни", різні види артилерійських боєприпасів, літаки, бронетехніка та вертольоти.



Також до списку також входять американські безпілотники, які можуть керуватися дистанційно і підривати цілі за багато кілометрів.

Зазначено, що список був складений після того, як на вихідних Україна проконсультувалася з партнерами у Конгресі США щодо його проекту списку.

Разом з тим, США мають забезпечити навчання українських військовослужбовців, у разі надання цієї зброї, що, як уточнюється, можна здійснити дистанційно.



Крім озброєння Україна запросила в США також: радіолокаційні станції, автоматизоване управління зенітними системами, радіостанції, аптечки та бронежилети.



За словами офіційних осіб, США раніше надавали Україні такі комунікаційні технології та готові надати додаткову підтримку.