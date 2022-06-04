RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише системи ППО. Що ще може отримати Україна від Німеччини

Фото: голова Верховної ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук не виключив, що Німеччина поставить Україні, окрім систем IRIS-T, і підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

"Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів", - сказав він.

Стефанчук не виключив, що Україна зможе отримати від Німеччини підводних човнів, тому що Україна "готова стати оборонним східним кордоном усієї Європи".

"І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - запевнив він.

Як повідомлялось, спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні. Закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.

Нагадаємо, днями Шольц розповів, яку зброю Україна вже отримала від Німеччини. І тому переліку не було важкого озброєння, на важливості якого постійно наголошує українська сторона.

При цьому перша важка зброя, обіцяна Німеччиною, може надійти в Україну наприкінці червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні