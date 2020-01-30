Систему відеоповторів вперше застосують в УПЛ на матчі "Динамо" - "Ворскла"

Систему відеодопомоги арбітрам (VAR) вперше застосують в українській Прем'єр-лізі на матчі 19 туру між київським "Динамо" та полтавською "Ворсклою". Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Цей поєдинок відбудеться у Києві 22 лютого. До слова, вже 23 числа VAR буде задіяна на іншому матчі УПЛ "Шахтар" - "Десна".

VAR була офіційно включена в правила футболу у 2018 році після тестового використання у низці локальних і міжнародних турнірів. Вперше вона була задіяна на чемпіонаті світу-2018. Після цього технологія отримала повсюдне поширення і використовується в чемпіонатах Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції і т.д.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав використовувати відеоповтори зі стадії плей-офф Ліги чемпіонів і фіналу Ліги Європи-2018/19. У поточному сезоні VAR використовується у всіх матчах ЛЧ, а в ЛЄ застосовується зі стадії плей-офф.

Нагадаємо, вперше система VAR почала працювати в режимі онлайн в чемпіонаті України на матчі юнацьких команд між "Динамо" та львівськими "Карпатами".