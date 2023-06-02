Не системный подход. В Воздушных силах заявили, что Россия использует свое вооружение нетипично

В последнее время Россия нетипично использует свое вооружение при атаках по территории Украины. В частности, она стала больше использовать баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что баллистические ракеты сбивать на дальних подступах нельзя, ведь дальность поражения того же комплекса Patriot небольшая - несколько десятков километров.

В то же время, крылатые ракеты можно сбивать не только этим ЗРК, но и другими, даже мобильными огненными группами и авиацией. Поэтому ракеты такого типа могут уничтожать еще и на подступах - к объектам, которые они могут поражать, или к столице, ведь именно ее россияне активно атакуют в последнее время.

Игнат отметил, что в последнее время россияне применяют свое вооружение нетипично. В частности, активно использует баллистическое вооружение как "Искандеры".

"Теми "Искандерами" он бьет в то время, когда думает, что мы этого не ожидаем. Но, как видите, "Искандеры" сбивают как в небе столицы, так и на подступах. Можно сказать, что собственно у них не системный подход", - сказал спикер.

Он отметил, что обычно оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе с 23:00. Уже ближе к четырем часам дроны кружатся в небе, и наши бойцы охотятся на них по всей территории государства. В то же время крылатые ракеты летят ночью - с 1:00 до 3:00.

Игнат отметил, что своими атаками россияне пытаются поразить определенные цели в столице, истощить ПВО, а также держать население в напряжении и сеять панику.

Атаки по Киеву

Отметим, что только вчера ночью россияне атаковали столицу 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть и возле поликлиники, из-за чего три человека погибли.

Сегодня ночью оккупанты снова ударили по Украине и столице в частности. На этот раз они использовали 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которые уничтожили наши системы ПВО. Из-за атаки пострадал 11-летний ребенок и 68-летний мужчина.

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