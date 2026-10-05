Системы ПВО и ракеты: Зеленский заинтриговал новыми контрактами

Новые контракты по ПВО

Зеленский по результатам совещания по дополнительным защитным шагам с министрами и генералитетом Вооруженных сил Украины заявил о важных докладах.

"И мы ежедневно увеличиваем уровень защиты. Это касается и турелей, и специальных групп для сбивания "шахедов". Мы рассчитываем, что производители будут быстрыми с перехватчиками", - говорит президент.

Глава государства отметил, что соответствующие задачи определены, финансирование есть.

"Мы готовим новые контракты по системам противовоздушной обороны, по ракетам для ПВО. И сейчас пока еще без публичных деталей, но могут быть хорошие шаги. Это важно для нас, что решение есть", - говорит он.

Также Зеленский обратился к партнерам насчет антибаллистических ракет.

"Нам нужно больше антибаллистики, чтобы защищать именно инфраструктуру, это сейчас главный вызов. Лидеры видят, что происходит и что Россия точно не собирается переходить от эскалации к переговорам", - говорит он.