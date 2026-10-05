Системы ПВО и ракеты: Зеленский заинтриговал новыми контрактами

Украина ежедневно увеличивает уровень защиты от российских дронов и ракет. Есть договоренности о новых оборонных контрактах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский по результатам совещания по дополнительным защитным шагам с министрами и генералитетом Вооруженных сил Украины заявил о важных докладах.
"И мы ежедневно увеличиваем уровень защиты. Это касается и турелей, и специальных групп для сбивания "шахедов". Мы рассчитываем, что производители будут быстрыми с перехватчиками", - говорит президент.
Глава государства отметил, что соответствующие задачи определены, финансирование есть.
"Мы готовим новые контракты по системам противовоздушной обороны, по ракетам для ПВО. И сейчас пока еще без публичных деталей, но могут быть хорошие шаги. Это важно для нас, что решение есть", - говорит он.
Также Зеленский обратился к партнерам насчет антибаллистических ракет.
"Нам нужно больше антибаллистики, чтобы защищать именно инфраструктуру, это сейчас главный вызов. Лидеры видят, что происходит и что Россия точно не собирается переходить от эскалации к переговорам", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что в скором времени украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale, говорит Зеленский. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.
Кроме того, Украина продолжает "дальнобойные санкции" против России. Подготовлены новые операции, отметил президент.