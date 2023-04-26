Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине, - Шмыгаль

Системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок - ПВО малого радиуса действия Skynex", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стране нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Благодарю партнеров за поддержку", - добавил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины написал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов.

Что такое Skynex

Это основная концепция противовоздушной обороны концерна Rheinmetall, которая устанавливает новые стандарты своей уникальной и открытой архитектурой. В частности, благодаря модульности к блоку управления можно подключать только те системы, которые имеют отношение к выполнению конкретной задачи.

Системы Skynex способны уничтожать рои беспилотников, а также самолеты и крылатые ракеты. Вариант в колесном исполнении были представлены в прошлом году. Показанный образец был оснащен 35-мм пушкой Oerlikon Mk3 и успешно справился с уничтожением роя небольших дронов.