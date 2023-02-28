ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex: концерн Rheinmetall назвал термины

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 16:07
Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex: концерн Rheinmetall назвал термины Фото: ПВО Skynex (rheinmetall.com)
Автор: Сергей Пышкин

Германия отправит в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они встанут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Об этом заявил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Паппергера, две системы Skynex, изготовленные его компанией, были заказаны немецким правительством. Их стоимость составляет 212 млн долларов.

Директор концерна отметил, что в противном случае Германия самостоятельно использовала б эти ПВО для собственной защиты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что концерн Rheinmetall взялся за производство новых систем противовоздушной обороны Skynex для нашей страны. Ожидалось, что Украина получит две единицы ПВО не раньше 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление