Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex: концерн Rheinmetall назвал термины

Германия отправит в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они встанут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Об этом заявил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Директор концерна отметил, что в противном случае Германия самостоятельно использовала б эти ПВО для собственной защиты.

По словам Паппергера, две системы Skynex, изготовленные его компанией, были заказаны немецким правительством. Их стоимость составляет 212 млн долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что концерн Rheinmetall взялся за производство новых систем противовоздушной обороны Skynex для нашей страны. Ожидалось, что Украина получит две единицы ПВО не раньше 2024 года.

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