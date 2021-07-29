Система тарифів УЗ потребує повного перегляду, а не точкового підвищення, - ЕВА

"Система тарифів Укрзалізниці потребує комплексного перегляду, а не точкового підвищення. Для цього необхідно здійснити реорганізацію УЗ, що вже передбачено у проекті закону "Про залізничний транспорт", який потребує щонайшвидшого прийняття", - підкреслюється у заяві.

За підрахунками асоціації, підвищення тарифів призведе до зростання тарифного навантаження на бізнес в цілому на 10,1 млрд грн щорічно, а витрати підприємств, наприклад, паливно-енергетичного комплексу, потенційно зростуть на більш ніж 30%, або 2 млрд грн щорічно.

"Таке підвищення матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей, в яких значна кількість підприємств на даний момент збиткові або дотаційні і знаходяться у скрутному фінансовому становищі. Суттєво постраждає будівельна і цементна галузь", - пояснюють у асоціації.

В ЕВА нагадують: зростання тарифів не було передбачено Консолідованим фінансовим планом Укрзалізниці на 2021 рік і не є обґрунтованим, а у пояснювальній записці до проєкту відсутній розрахунок собівартості перевезень по видам вантажів.

"Укрзалізниця розраховує, у випадку впровадження проєкту, отримати близько 10-12 млрд грн сукупно за 2021 та 2022 роки. Проте представники бізнесу переконані, що ці показники суттєво завищені. Так, частина вантажів, для яких планується індексація (зокрема щебінь, пісок, шлаки, будівельні вантажі, зерно), переорієнтуються на автотранспорт. Це, з одного боку, не дасть УЗ отримати очікуваний рівень надходжень. А з іншого - істотно збільшить навантаження на автодороги, що в свою чергу потенційно призведе до погіршення якість дорожнього покриття", - попереджають у асоціації.

Там також нагадали, що однією з ключових проблем Укрзалізниці є збитковість пасажирських перевезень, у той час як вантажні перевезення є високорентабельними.

"Європейська бізнес асоціація вкотре наголошує на важливості прогнозованості та прозорості в країні. Будь-які підвищення тарифі бізнес закладає в бюджет заздалегідь, тож заслуговує на те, щоб розуміти, що буде мати місце через рік, два, три та більше. Крім того, потрібно розуміння, куди планується спрямовувати кошти від підвищення та чому саме прозорий бізнес намагаються постійно притискати до стіни", - резюмували в асоціації та закликали прем’єра та міністра інфраструктури створити робочу групу, яка б опрацювала альтернативні способи покращення фінансового результату УЗ, у тому числі оптимізацію витрат, зменшення непрофільного оподаткування та скорочення збитковості пасажирських перевезень.