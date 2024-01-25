Система "Шлях" не работает. Водителей предупредили о сбое

"Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, технический отдел решает проблему.

"Система возобновит работу в ближайшее время. Извините за неудобства. О возобновлении входа в систему "Шлях" сообщим", - добавляют в ведомстве.

Технические сбои в Украине

25 января технический сбой произошел в IT-системах "Укрпочты". В отделениях есть возможность только выдавать посылки и принимать платежи.

Напомним, масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря 2023 года. Абоненты жаловались на отсутствие связи, сайт компании не работал. Преблемы фиксировались массово по всей территории Украины. При этом пользователи "Киевстара" не могли подключиться к национальному роумингу.

Что такое система "Шлях"

Во время военного положения и мобилизации в Украине, которые продлили до 14 февраля 2024 года, мужчины не могут выехать за границу. Наряду с этим этот запрет не распространяется на водителей, перевозящих гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку, и тогда вас внесут в систему "Шлях". Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.