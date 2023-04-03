ИнАУ назвала систему автоматической блокировки сайтов опасной и поддерживает ее обжалование в судах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.

"С момента обнародования этого распоряжения ИнАУ предлагала срочно изменить систему фильтрации. Согласно экспертизе, проведенной специалистами ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности", - говорится в заявлении.

>В организации убеждены: в военное время такие уязвимости позволяют существенно заблокировать доступ к интернету в зоне .ua. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, дублирует функции и снижает уровень защиты системы.

По мнению специалистов ИнАУ вместо автоматической системы должна быть создана альтернативная система блокировки фишинговых сайтов с возможностью для каждого провайдера просматривать перечень сайтов для блокировки на случай ошибки.

"Соответствующие предложения и замечания ИнАУ передали на рассмотрение СНБО и соответствующих государственных органов. В настоящее время в СНБО рассматривают предложения ИнАУ по изменениям в регламент работы системы фильтрации фишинговых доменов, необходимых для исключения причинения вреда информационной безопасности Украины системой фильтрации фишинговых доменов, исключения незаконных данных пользователей и снижение рисков внесудебной блокировки сайтов, которые не являются фишинговыми", - отмечают в ИнАУ.

Если замечания не будут учтены, ИнАУ поддержит судебные тяжбы против автоматической системы фильтрации.