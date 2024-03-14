Сырский обратился к добровольцам: сделаем все, чтобы каждому нашлось место в соответствии с навыками

Сырский поздравил украинских воинов с Днем украинского добровольца.

"Ровно 10 лет назад, 14 марта, утром, прямо с Майдана Независимости сотни бойцов Самообороны Майдана отправились на обучение в Новые Петровцы Киевской области. Они стали бойцами первого добровольческого батальона Национальной гвардии Украины. Через несколько дней добровольческие батальоны уже организовывались во многих городах Украины. Вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор - защищать независимость Украины", - отметил главком.

Он подчеркнул, что украинские добровольцы были на защите Украины в зоне Антитеррористической операции на востоке, а в феврале 2022 года многие воины добровольно мобилизовались в армию.

"Командуя обороной столицы, я дал приказ мобилизовывать всех добровольцев непосредственно через бригады и батальоны, на базе сил территориальной обороны, понимая, что добровольцы пришли защищать свои семьи, свои родные улицы и города, свою страну. Глядя на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда", - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ почтил память погибших защитников и поблагодарил украинских добровольцев, которые служит в армии и которые собираются присоединиться к армии.

"Мы сделаем все, чтобы для каждого и каждой из вас нашлось место, соответствующее вашим навыкам, умениям и возможностям", - добавил Сырский.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.