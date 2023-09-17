ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НАТО избрали нового главу военного комитета. Он сделал заявление о поддержке Украины

Воскресенье 17 сентября 2023 02:10
UA EN RU
В НАТО избрали нового главу военного комитета. Он сделал заявление о поддержке Украины Фото: предстадателем военного комитета НАТО избрали главу Минобороны Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне (mscoe.org)
Автор: Владимир Костырин

Министры обороны стран-членов НАТО продлили мандат нынешнего председателя Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев, а также избрали его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Соответствующие решения главы оборонных ведомств НАТО приняли 16 сентября во время конференции Военного комитета в Осло.

Они также отметили необходимость преемственности руководства "в нестабильной обстановке в области безопасности и на фоне крупнейшего укрепления коллективной обороны Североатлантического союза со времен холодной войны".

Адмирал Драгоне по итогам выборов заявил, что НАТО сможет "предложить свою полную поддержку Украине" и решению проблем, которые "вырисовываются в международном масштабе".

В свою очередь Бауэр высказался о намерении сделать все возможное, чтобы "продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса", а также "активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему миру".

В релизе говорится также о том, что данное решение позволит адмиралу Драгоне отбыть свой срок на посту министра обороны Италии до ноября 2024 года.

Чем занимается глава военного комитета НАТО

Председатель Военного комитета Североатлантического альянса представляет основанные на консенсусе взгляды всех начальников обороны НАТО (CHOD) в качестве главного военного советника генерального секретаря, Североатлантического совета и других старших органов НАТО.

Он также руководит повесткой дня и обсуждениями Военного комитета, прислушиваясь к мнениям и работая над примирением различных национальных позиций или политических разногласий с советами, с которыми все могут согласиться.

Руководство НАТО

Напомним, что НАТО с 2014 года возглавляет Йенс Столтенберг. Его полномочия должны были завершиться 30 сентября 2022 года, однако в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину их продлили еще на год.

Столтенберг заявил в феврале, что не будет добиваться продления своего контракта. Но члены НАТО попросили его согласиться с этим после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

4 июля члены НАТО в Вильнюсе согласовали решение о продлении его мандата генсека еще на год - до 1 октября 2024 года. Как отметил Столтенберг, после октября 2024 года его полномочия как генсек НАТО больше не будут продлеваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Помощь Украине
NEWS
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна