Сырский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области

По его словам, российские войска пытаются вытеснить украинские силы из Курской области и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей.

Сырский заявил, что враг уже понес значительные потери.

"С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года) общие потери российских войск превысили 54,9 тысяч человек. Безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - 31,8 тысячи, пленные - 942", - отметил он.

Также ВСУ уничтожили или вывели из строя более 2,1 тысячи единиц российской техники, включая 90 танков, 654 боевые бронемашины, два средства ПВО, самолеты, вертолеты и почти 1500 дронов.

Российская авиация продолжает наносить удары по собственной территории. "В результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен", - сообщил Сырский.

Он отметил, что приоритетом остается сохранение жизней украинских воинов, поэтому в случае необходимости подразделения осуществляют маневры на более выгодные рубежи.

По состоянию на 18:00 11 марта украинские войска отбили восемь штурмов российско-северокорейских подразделений.

"Будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", - заверил командующий.

Операция в Курской области

Напомним, с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий. Известно, что по состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

Однако недавно начала появляться информация о том, что ситуация для ВСУ в Курской области начала ухудшаться. Заявлялось, что российские военные продвинулись на северо-западе от Суджи. По данным СМИ, после прекращения США обмена разведданными украинские войска в Курской области якобы оказались под угрозой окружения. Это, по их данным, усложнило прогнозирование атак и координацию обороны.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируя на сохранении жизней личного состава.