Сырский заявил о подготовке РФ к новым атакам по широкому фронту

Российская армия не отказалась от намерений захватить новые украинские территории и продолжает подготовку к дальнейшим наступательным действиям. На этом фоне Вооруженные силы Украины усиливают инженерную защиту, развивают антидроновую оборону и готовят населенные пункты к возможным атакам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в сети Facebook.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают реализовывать планы по захвату украинских территорий и созданию так называемой "буферной зоны" на севере страны.
По его словам, несмотря на значительные потери, противник увеличивает объемы производства вооружения, готовится к новым наступательным операциям на широком участке фронта, пытается выявить уязвимые места украинской обороны и осуществляет попытки проникновения в межпозиционное пространство.
Сырский отметил, что в нынешних условиях особое значение приобретают фортификационные сооружения, инженерные заграждения и системы защиты от беспилотников.
В сочетании с эффективным огневым поражением и действиями украинских военных эти элементы позволяют удерживать оборонительные рубежи, снижать наступательный потенциал российских войск и сохранять жизни защитников Украины.
По словам главнокомандующего, в первом полугодии 2026 года удалось организовать системную работу по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне.
Во время очередного рабочего совещания по вопросам фортификаций Сырский заслушал доклады командующего объединенными силами, командующих группировками войск, руководителя Администрации Государственной специальной службы транспорта, глав областных военных администраций и других ответственных должностных лиц.
Участники совещания рассмотрели темпы и качество инженерного оборудования оборонительных рубежей, состояние антидроновой защиты, а также готовность населенных пунктов к обороне.
По итогам обсуждения были проанализированы проблемные вопросы, определены конкретные решения и первоочередные задачи.
Главнокомандующий подчеркнул, что основная цель украинских сил остается неизменной — не позволить России реализовать свои планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать ситуацию на фронте.
Он добавил, что впереди остается значительный объем работы, который необходимо выполнить своевременно и качественно, поскольку от этого напрямую зависят устойчивость обороны, эффективность боевых действий и жизнь украинских военнослужащих.
Напоминаем, что ранее сообщалось, что массовое применение украинских беспилотников с элементами искусственного интеллекта существенно изменило ситуацию на поле боя. По оценкам, именно эти технологии стали одной из ключевых причин резкого роста потерь среди российских военных и значительно сократили их шансы на выживание во время штурмовых действий.