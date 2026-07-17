Сырский заявил о подготовке РФ к новым атакам по широкому фронту

Новые планы врага

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают реализовывать планы по захвату украинских территорий и созданию так называемой "буферной зоны" на севере страны.

По его словам, несмотря на значительные потери, противник увеличивает объемы производства вооружения, готовится к новым наступательным операциям на широком участке фронта, пытается выявить уязвимые места украинской обороны и осуществляет попытки проникновения в межпозиционное пространство.

На чем сосредоточены ВСУ

Сырский отметил, что в нынешних условиях особое значение приобретают фортификационные сооружения, инженерные заграждения и системы защиты от беспилотников.

В сочетании с эффективным огневым поражением и действиями украинских военных эти элементы позволяют удерживать оборонительные рубежи, снижать наступательный потенциал российских войск и сохранять жизни защитников Украины.

По словам главнокомандующего, в первом полугодии 2026 года удалось организовать системную работу по инженерному оборудованию эшелонированной обороны, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне.

Что обсудили на совещании

Во время очередного рабочего совещания по вопросам фортификаций Сырский заслушал доклады командующего объединенными силами, командующих группировками войск, руководителя Администрации Государственной специальной службы транспорта, глав областных военных администраций и других ответственных должностных лиц.

Участники совещания рассмотрели темпы и качество инженерного оборудования оборонительных рубежей, состояние антидроновой защиты, а также готовность населенных пунктов к обороне.

По итогам обсуждения были проанализированы проблемные вопросы, определены конкретные решения и первоочередные задачи.

Главная задача

Главнокомандующий подчеркнул, что основная цель украинских сил остается неизменной — не позволить России реализовать свои планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать ситуацию на фронте.

Он добавил, что впереди остается значительный объем работы, который необходимо выполнить своевременно и качественно, поскольку от этого напрямую зависят устойчивость обороны, эффективность боевых действий и жизнь украинских военнослужащих.