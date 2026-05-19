Сырский заявил о возможности ротаций на фронте в три смены

По его словам, военное руководство детально просчитало количество личного состава, который в среднем находится непосредственно на позициях в бригадах, а также наличие сил, заведенных в район наземной операции.

"Там большое количество военнослужащих, находящихся в районах боевых действий... У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что проведение ротаций в Вооруженных силах планируют проверять ежемесячно. Для этого уже определены конкретные сроки.

"Мною определен срок 15 число каждого месяца, чтобы мы проводили контроль проведения ротации", - рассказал генерал.

Сейчас рабочие группы проверяют, как в бригадах ведется учет военнослужащих на переднем плане и как учитывается срок их непрерывного нахождения на позициях. Сырский добавил, что надо разобраться с людьми, которые будут идти на замену, и выстроить надежную систему контроля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке масштабной реформы вооруженных сил. Он отметил, что уже в этом году ожидается возможность демобилизации для отдельных военных.