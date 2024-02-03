Сырский съездил на позиции под Купянск: на всех участках тяжелые бои, враг подтягивает резервы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Купянском направлении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, обстановка на фронте возле Купянска остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои, а враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.
"Заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов разведки", - написал Сырский.
Сырский заявил, что сейчас главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.
Напомним, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, свидетельствует об этом количество уничтоженной техники врага.
В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.
По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.
Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.
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