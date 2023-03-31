Участники Бучанского саммита подписали декларацию о преступлениях России в Украине
Сегодня, 31 марта, по итогам Бучанского саммита была подписана декларация об ответственности российских оккупантов за преступления в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно документу, лидеры, которые приняли участие в саммите, решили осудить тяжкие преступления, которые были совершены на территории Украины, в том числе в Буче, и стали символом ужасов российской агрессии.
Также чиновники поддержали усилия прокурора Международного уголовного суда за важные действия в обеспечении привлечения к ответственности виновных и усилия государств в сфере расследования преступлений.
Лидеры поприветствовали международную поддержку и усилия для обеспечения ответственности за тяжелые преступления, в том числе создание Совместной следственной группы.
Подписанты Бучанской декларации призвали другие государства максимально поддержать деятельность Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины. При этом они поддержали идею о создании международного механизма компенсаций убытков, которые были нанесены в результате действий россиян.
Стороны призвали другие страны присоединяться к Бучанской декларации.
Стоит заметить, что в Бучанском саммите принимали участие премьер премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский. Саммит был проведен в годовщину деоккупации Бучи.
Напомним, о приезде ряда чиновников стран Евросоюза в Украину стало известно сегодня утром.
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