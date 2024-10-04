RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский высказался об усилении сотрудничества Украины с США по киберзащите

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между украинскими и американскими специалистами для защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главкома.

"Сегодня нам важно использовать все имеющиеся возможности для достижения преимущества над противником как на поле боя, так и в информационном и киберпространстве", - подчеркнул украинский полководец.

Соответствующее заявление Сырского прозвучало после состоявшегося на днях телефонного разговора с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Киберкомандование США генералом Тимоти Хо.

Украинский главком в ходе беседы также проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта и "вызовах, с которыми сталкиваются подразделения Сил обороны Украины во время проведения оборонной операции на отдельных участках фронта".

"Враг продолжает вести активные наступательные действия используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия", - отметил Сырский.

Главком ВСУ в этом контексте в очередной раз отметил "важность своевременного получения Вооруженными Силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована для передачи от партнеров".

Сырский добавил, что особо подчеркнул необходимость "качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами Вооруженных Сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения".

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что нашли способ защитить телефоны военных ВСУ.

Добавим, в конце сентября стало известно, что Франция и Канада договорились совместно помогать Украине противостоять российской агрессии в киберпространстве. Так, страны приняли соответствующую декларацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеКибератакаАлександр Сырский