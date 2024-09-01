ua en ru
Вс, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны нашло способ защитить телефоны военных: что известно

Украина, Воскресенье 01 сентября 2024 20:18
UA EN RU
Минобороны нашло способ защитить телефоны военных: что известно Фото: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Военные используют личные мобильные устройства. Украина нашла инновационные решения, как защитить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Для того чтобы защитить личные телефоны военных, Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

По словам Черногоренко, технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям.

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", - пояснила она.

Напомним, в настоящее время Минобороны цифровизует армию Украины и вводит изменения, которые помогут военным и военнообязанным украинцам легче справляться с бюрократией и бумажными документами.

В частности, недавно Черногоренко сообщила, что Минобороны Украины расширит функционал в "Резерв+". Это, в свою очередь, позволит привлечь еще несколько миллионов пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

​​​

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Под ударом ТЦ, Дворец спорта, "Новая почта": что известно о последствиях обстрела Харькова
Под ударом ТЦ, Дворец спорта, "Новая почта": что известно о последствиях обстрела Харькова
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России