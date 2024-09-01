Минобороны нашло способ защитить телефоны военных: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Для того чтобы защитить личные телефоны военных, Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

По словам Черногоренко, технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям.

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", - пояснила она.