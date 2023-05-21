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Сырский посетил передовую под Бахмутом и спланировал с командирами дальнейшие шаги

Фото: командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины контролируют окрестности Бахмута. В дальнейшем это предоставит возможность входа в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского.

"Посетил наших воинов и командиров на передовой. Поблагодарил и отметил воинов 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, которые ежедневно уничтожают врага", - сообщил Сирский.

По его словам, силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это даст нам возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте", - подчеркнул он.

Командующий Восточной группировки войск также сообщил, что во время работы, он совместно с командирами подробно спланировали дальнейшие действия и стратегию, и подчеркнул, что оборонительная операция продолжается.

Ситуация в Бахмуте

Глава частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил вчера, 20 мая, о полном контроле над городом, который якобы был достигнут его наемными бойцами. Однако, украинские чиновники и президент категорически опровергли эти заявления, утверждая, что военные Вооруженных Сил Украины все еще находятся в Бахмуте, а боевые действия продолжаются.

Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные удерживают город в полуокружении и продолжают контролировать определенную часть города.

Стоит отметить, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады сообщили, что сумели продвинуться еще на 700 метров в окрестности Бахмута.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

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