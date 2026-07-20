Сырский: ТЦК готовы к переменам, но реформа - задача Минобороны

"Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ДБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа - законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ожидает вся страна", - отметил он.

Генерал также высказался по поводу денежного довольствия военных. В частности, он сообщил о заявлении эксминистра обороны Михаила Федорова о направлении части средств из зарплат украинских защитников на закупку дронов, в результате чего на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат.

"Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, ежедневно рискующими жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое вовремя и в полном объеме. Другого варианта просто не существует", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что нельзя принимать решение о миллиардах без расчета последствий для миллиона людей.

Подписание новых контрактов

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в настоящее время новые контракты подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию. Он отметил, что получил много демотивированных солдат и офицеров, ожидавших одних условий, а получивших другие.

"Самое постановление по "эксперименту" вызывает серьезные юридические вопросы. Сравните: повышение денежного довольствия в системе МВД провели через изменения в бюджет и через Верховную Раду. Вот вам и разница между решением и презентацией", - отметил генерал.

Сырский подчеркнул, что за каждым слайдом в презентации должен стоять документ, бюджет и процедура. В противном случае, добавил он, "вместо решения армия получает разочарование".