Сырский о тайне мобилизации: Скажешь одну цифру - враг посчитает

"Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, - это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги, - ред.) быстренько посчитают", - сказал он.

Относительно 6 миллионов мужчин не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Сырский считает, что их можно привлечь их в армию.

"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Отвечая на вопрос о цифре мобилизации в 30 тысяч в месяц, которую назвал Владимир Зеленский, Сирский ответил так:

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться".

По его словам, враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. "В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них - всегда стимул", - сказал он.