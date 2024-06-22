Сырский и Умеров доложили Зеленскому о поставке оружия от партнеров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров доложили о ситуации со снабжением на фронт вооружения, предоставляемым странами-партнерами Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

По словам Зеленского, поставки западного оружия позволили украинским военным стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении.

"Заслушал доклад главкома Сырского и министра обороны Украины Умерова относительно обеспечения наших сил, поставок от партнеров. Главком и министр доложили также о своих контактах с партнерами, и о наших ожиданиях. Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя - без задержек", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что сейчас очень важно, чтобы все то, о чем договорился с президентом США Джо Байденом, было реализовано.

Разрешение на удары по территории РФ

После наступления россиян на Харьковскую область в начале мая и массированных обстрелов пограничных населенных пунктов и Харькова управляемыми авиабомбами, Украина обратилась к странам НАТО и США с просьбой разрешить наносить удары по целям на территории РФ, в том числе запускавшим истребителям Су-34 и Су-35. фугасные и управляемые авиабомбы.

Первоначально США отказывали в таких действиях. Однако после того, как большинство стран НАТО разрешили использовать свое оружие против агрессора, Белый дом одобрил обстрелы американским оружием, ограничив радиус действия до границы Харьковской и Белгородской областей. Также украинским военным запретили использовать баллистические ракеты ATACMS.

21 июня советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине разрешено "отвечать ударом тем, кто атакует ее из-за границы", и что "это вопрос понимания, а не географии".

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