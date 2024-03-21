Сырский и генерал французской армии обсудили ситуацию на фронте в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.
"Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром", - говорится в сообщении.
Военные обсудили ситуацию на поле боя в Украине. В частности, вопрос того, что в настоящее время Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины.
"Поблагодарил Правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", - написал Сырский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
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