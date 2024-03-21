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Сырский и генерал французской армии обсудили ситуацию на фронте в Украине

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом Тьери Бюркаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

"Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром", - говорится в сообщении.

Военные обсудили ситуацию на поле боя в Украине. В частности, вопрос того, что в настоящее время Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке Украины.

"Поблагодарил Правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", - написал Сырский.

Идея Макрона об отправке войск

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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