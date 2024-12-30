Сырский рассказал о рекордных потерях РФ в Донецкой области: "Бьем оккупанта без остановки"

"Работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области. Эти направления остаются самыми горячими. Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч", - заявил Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, с командирами подразделений были проработаны меры для:

повышения эффективности огневого поражения противника;

надежного удержания рубежей и позиций;

обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов;

усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (facebook.com/CinCAFofUkraine)

В том же числе, как отметил Сырский, внимание было уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

"Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов. Продолжаем бить оккупанта без остановки", - добавил он.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 29 декабря, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. В частности вчера потери врага составили 2010 единиц живой силы.

Как писал Институт изучения войны (ISW), украинские бойцы восстановили ранее утраченные позиции возле Северска. В то же время фиксируется продвижение врага вблизи Торецка, Великой Новоселки и на Покровском и Кураховском направлениях.