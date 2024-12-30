Враг нанес по позициям ВСУ более пяти тысяч ударов, половина из них - дронами, - Генштаб

В течение последних суток на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений. Враг бил по позициям украинских военных более пяти тысяч раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь авиаударов, сбросив девять управляемых авиационных бомб.

Также осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений около 2400 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Сергеевка Донецкой области; Запорожское Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один удар по складу хранения горюче-смазочных материалов противника.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялись две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергиевка, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка, Шевченко, Котлино и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили две российские атаки.

На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отбили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов.

Потери врага

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2010 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня, 141 единицу автомобильной техники оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало о том, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.

Также известно, что враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, а также активно атакует на Лиманском.