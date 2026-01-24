Сырский рассказал о новой тактике поражения целей на территории РФ

Как сообщает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.

"Война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий", - отметил Сырский.

Главнокомандующий поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали и призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

"Наша адаптация - в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям". Мы переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона - около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели - миллионы", - рассказал Сырский.

По его словам, без преимущества или как минимум паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом.

"Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты", - добавил главнокомандующий.

Он также отметил, что в прошлом году, в частности благодаря технологизации, ВСУ удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.

"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора", - подчеркнул Сырский.