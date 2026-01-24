Сырский рассказал о новой тактике поражения целей на территории РФ
Вооруженные силы Украины меняют философию поражения вражеских целей, переходя от массированного огня "по площадям" к точечному уничтожению целей дешевыми средствами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.
"Война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий", - отметил Сырский.
Главнокомандующий поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали и призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.
"Наша адаптация - в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям". Мы переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона - около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели - миллионы", - рассказал Сырский.
По его словам, без преимущества или как минимум паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом.
"Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты", - добавил главнокомандующий.
Он также отметил, что в прошлом году, в частности благодаря технологизации, ВСУ удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом.
"Очевидно, что Россия делает ставку на усталость Запада и истощение наших человеческих ресурсов. Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора", - подчеркнул Сырский.
Удары Украины по российским объектам
Напомним, вчера, 23 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.
22 января Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.
Также ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.
17 января Силы обороны поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.
Также 13 января Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.
Предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.
Также сообщалось, что 11 января Силы обороны нанесли точечные удары по объектам, задействованным в обеспечении армии РФ энергоресурсами, логистикой и системами противовоздушной обороны.
В частности, были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.