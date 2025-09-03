Сырский рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных

Сырский провел очередное совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины. По его словам, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих - один из решающих факторов.

"Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - отметил он.

В настоящее время, по данным Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.

"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - пояснил главнокомандующий.

Он рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ:

строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся;

на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения,

в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - подчеркнул он