Сырский рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных

В украинских учебных центрах продолжается масштабное обустройство подземных укрытий и усиление мер безопасности для курсантов. Особое внимание уделяется защите от дроновых и ракетных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
Сырский провел очередное совещание по вопросам подготовки в Вооруженных Силах Украины. По его словам, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих - один из решающих факторов.
"Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", - отметил он.
В настоящее время, по данным Сырского, курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения.
"Основной же темой совещания стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. Были доклады о возведении защитных сооружений, а также состояние обеспечения учебных центров средствами ПВО, наблюдения и противовоздушного прикрытия", - пояснил главнокомандующий.
Он рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ:
"Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", - подчеркнул он
Напомним, что еще в начале лета россияне начали чаще бить по учебным центрам и полигонам украинских войск.
Так, 1 июня Россия ударила ракетой "Искандер" по 239-му полигону в Днепропетровской области. В результате погибли 12 человек, еще более 60 были ранены.
После трагедии тогдашний командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий ушел в отставку.
А уже 4 июня враг нанес очередной ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области. Через несколько недель оккупанты снова атаковали тренировочный полигон одной из механизированных бригад во время занятий военных.
После террористических ударов РФ главком ВСУ Александр Сырский запретил скопление военных на полигонах.