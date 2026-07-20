Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне

В Константиновке Донецкой области российские захватчики стянули до 145 бойцов, тогда как украинские подразделения продолжают в городе поиск и уничтожение вражеских диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Главнокомандующий побывал в районе боевых действий на Константиновском направлении. Он заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, а также командиров бригад и подразделений об оперативной обстановке и обеспечении войск.
Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов. Это должно:
Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. Ежесуточно враг совершает здесь до 20 атак и не прекращает попыток проникнуть вглубь города.
По данным разведки, в Константиновке скопилось до 145 российских военных. Украинские подразделения продолжают контрдиверсионные меры, чтобы выявить и уничтожить вражескую пехоту и огневые позиции.
Для этого наши воины производят поисково-ударные действия, массово применяют FPV-дроны и сбросы с беспилотников.
Только за 18 июля потери врага в Константиновке составляли 21 человек убитыми и шестеро - ранеными. Украинские защитники также поразили шесть вражеских укрытий.
"Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения окупантов, и мы ее выполняем", - отметил Сырский.
Напомним, 3 июля диктатор России Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки, хотя ситуация на фронте этому не отвечала.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля провести личную встречу в Константиновке , если город действительно находится под контролем России.
Как сообщало РБК-Украина, в Кремле отказались от такого предложения и снова призывали встретиться в Москве. Тогда же Минобороны России предложило временно прекратить обстрелы города якобы для передачи тел погибших военных.
Начальник беспилотных систем 40-й отдельной бригады морской пехоты Александр Аникольчук объяснил, зачем России нужна пауза в боях за Константиновку : по его словам, город превратился в сплошную "серую зону", и россияне хотят разобраться в реальной линии столкновения.