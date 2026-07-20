Сырский раскрыл положение дел в Константиновке, куда вошли россияне

Ситуация на Константиновском направлении

Главнокомандующий побывал в районе боевых действий на Константиновском направлении. Он заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса, а также командиров бригад и подразделений об оперативной обстановке и обеспечении войск.

Главный акцент – на наращивании применения беспилотных систем всех типов. Это должно:

усилить огневое влияние на врага;

снизить риски для жизни украинских воинов.

Константиновское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта. Ежесуточно враг совершает здесь до 20 атак и не прекращает попыток проникнуть вглубь города.

Сколько окупантов в городе

По данным разведки, в Константиновке скопилось до 145 российских военных. Украинские подразделения продолжают контрдиверсионные меры, чтобы выявить и уничтожить вражескую пехоту и огневые позиции.

Для этого наши воины производят поисково-ударные действия, массово применяют FPV-дроны и сбросы с беспилотников.

Потери россиян в сутки

Только за 18 июля потери врага в Константиновке составляли 21 человек убитыми и шестеро - ранеными. Украинские защитники также поразили шесть вражеских укрытий.

"Перед украинскими защитниками стоит задача защиты Константиновки и максимального поражения окупантов, и мы ее выполняем", - отметил Сырский.

Что известно об атаке окупантов на Константиновку

Напомним, 3 июля диктатор России Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки, хотя ситуация на фронте этому не отвечала.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля провести личную встречу в Константиновке , если город действительно находится под контролем России.

Как сообщало РБК-Украина, в Кремле отказались от такого предложения и снова призывали встретиться в Москве. Тогда же Минобороны России предложило временно прекратить обстрелы города якобы для передачи тел погибших военных.