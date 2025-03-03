Россияне ударили по полигону ВСУ. Генерал Драпатый отреагировал и объявил о проверке

Российская армия нанесла удар по полигону, на котором находились украинские военные. Сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-майора Михаила Драпатого.

Что предшествовало

Накануне в СМИ начала распространяться информация о вражеском ударе во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ на полигоне "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровской области. В частности, в Минобороны РФ заявили об обстреле полигона из ОТРК "Искандер-М".

Тогда украинское командование не подтверждало информацию об ударе, а также не сообщало о раненых.

Что заявил Драпатый

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал он, таким образом подтвердив удар по полигону.

В то же время он не раскрыл деталей, где именно произошла трагедия и какое количество жертв и пострадавших. По его словам, сейчас идет расследование обстоятельств трагедии и он лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно.

"Ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - сообщил командующий Сухопутными войсками.

Он заявил, что уже назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться".

"Я буду требовать самого сурового наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят Вооруженные силы Украины", - написал он.

Заявление Сухопутных войск

Как сообщили в Сухопутных войсках, 1 марта одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.

К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые. Однако их количество не разглашается.

"Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара", - сказано в сообщении.

По данным Сухопутных войск, сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

"Напоминаем, что российские оккупанты осуществляют не только ракетные, но и информационно-психологические атаки. Призываем всех граждан и представителей медиа не поддаваться на манипуляции врага и не распространять непроверенную информацию", - говорится в заявлении.