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Сырский: РФ перегруппировывается под Купянском и Лиманом и перебрасывает свежие силы

Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (t.me/militarymediacenter)
Автор: Карина Левицкая

После месяца жестких боев и значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник проводит перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ новые сформированные бригады и дивизии.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Сырский отметил, что оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной.

 

По словам командующего, главная цель этих мероприятий - повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий. 

В то же время, Сырский отмечает, что враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию. В таких условиях украинские военные должны оперативно принимать все меры для укрепления обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. 

"Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", - сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении. ВСУ уничтожили 5 артиллерийских средств на огневых позициях оккупантов прошлых суток.

Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 24 августа продвинулись севернее Бахмута и захватили российские передовые позиции. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и подошли ко второй линии обороны оккупантов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 25 августа, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 259 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 артсистем и 10 ББМ врага.

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