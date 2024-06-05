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Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем, на котором обозначили ключевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Александра Сырского.

"Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное - сохранить жизнь наших воинов", - отметил Сырский.

В рамках этой задачи главнокомандующий ВСУ провел заседание рабочей группы по беспилотным системам. 

В заседании приняли участие начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и командиры подразделений. Они определили приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначили ключевые задачи на всех уровнях.

"Полевые командиры, известные вам по позывным Верес, Мадяр и Ахиллес, имеют уникальный боевой опыт применения, поставки и налаживания беспилотных систем. Критически важно иметь общее понимание дальнейшего развития этих технологий и осознавать стоящие перед нами вызовы", - добавил Сырский.

Он напомнил, что "мы уже видели впечатляющие результаты применяемых беспилотных систем и команд, в том числе и на горячем Харьковском направлении".

Кроме того, украинские морские беспилотники вытеснили россиян из украинской акватории Черного моря.

"Планируем и дальше улучшать логистику, цепи поставок, работу мастерских, организацию связи, подготовку кадров, рекрутинг способных экипажей в беспилотные подразделения, исследовательскую и экспериментальную работу, устранение бюрократических барьеров, в частности, когда речь идет о списании утраченных беспилотников", - рассказывает главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что Силы беспилотных систем - это род войск, которые в условиях новых вызовов и реалий должны постоянно совершенствоваться.

"Планирую регулярно проводить такие встречи. Мы будем гибкими, динамичными и действовать на опережение. Только так сможем построить армию будущего", - добавил он.

 

Фото: Сырский провел заседание рабочей группы по вопросам беспилотных систем (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Силы беспилотных систем

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

Позже в Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

Также ранее мы сообщали, что развитие применения беспилотных систем сейчас является приоритетом для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

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ВСУДрониАлександр Сырский