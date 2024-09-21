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Сырский провел разговор с начальником Генштаба ВС Франции: о чем говорили

Суббота 21 сентября 2024 20:17
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Сырский провел разговор с начальником Генштаба ВС Франции: о чем говорили Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Франции Тьери Бюркаром. Темой разговора была ситуация на фронте, потребности ВСУ и обстрелы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Проинформировал об актуальной стратегической обстановке и ходе боевых действий на разных направлениях фронта", - цитирует Сырского Генштаб.

Он отметил, что сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях РФ, в том числе на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также не выборочным массированным ударам по гражданским объектам.

По словам Сырского, в ходе разговора были обсуждены потребности ВСУ в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.

По результатам разговора согласованы совместные усилия по развитию украинско-французского военного сотрудничества.

Кроме того, Сырский поблагодарил генерала Тьери Бюркара, правительство и народ Франции за стойкую военную и политическую поддержку Украины.

"Особую благодарность выразил за предоставленные вооружения (прежде всего средства ПВО), военную технику и боеприпасы", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сырский хочет увеличить срок подготовки мобилизованных. Соответствующий проект начнется в октября-ноябре этого года.

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