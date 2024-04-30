Сырский прокомментировал визит Генсека НАТО в Украину

Главнокомандующий вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым поприветствовали Генсека НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны.

Сырский отметил, что НАТО осуждает агрессивную войну России против Украины и помогает украинским защитникам.

"С начала войны в 2014 г со стороны НАТО увеличена поддержка Украины по развитию способностей и развитию потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих", - заявил Сырский.

Также главнокомандующий сказал, что сотрудничество Украины с альянсом - взаимовыгодное партнерство для обеспечения безопасности в мире.

"Российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность. Сотрудничество Украины с НАТО - это взаимовыгодное партнерство для обеспечения безопасности в мире", - прокомментировал Сырский.