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Сырский приехал на Купянское направление и провел работу с командирами

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Купянский район, Вторник 08 августа 2023 20:17
Сырский приехал на Купянское направление и провел работу с командирами Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сегодня, 8 августа, посетил позиции украинских военных на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командующего Telegram.

"Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, роль командиров в обороне государства, без преувеличения, выдающаяся. Они могут принимать решения, которые полностью соответствуют ситуации на месте.

Фото: Сырский и военные (t.me/osirskiy)

"От их стойкости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов", - добавил командующий.

Сырский поблагодарил боевых командиров за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ситуация на Купянском направлении

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, всю прошедшую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины знают все планы российских захватчиков и срывают их.

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