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Сирський приїхав на Куп'янський напрямок і провів роботу з командирами

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Куп'янський район, Вівторок 08 серпня 2023 20:17
Сирський приїхав на Куп'янський напрямок і провів роботу з командирами Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутніми військами ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 8 серпня, відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача у Telegram.

"Працюємо з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, роль командирів в обороні держави, без перебільшення, визначна. Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці.

Фото: Сирський і військові (t.me/osirskiy)

"Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", - додав командувач.

Сирський подякував бойовим командирам за мужність та героїзм при виконанні бойових завдань.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. Збройні сили України знають про всі плани російських загарбників і зривають їх.

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