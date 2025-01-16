Сырский представил главкомам НАТО стратегию Украины на 2025 год

Сегодня, 16 января, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих Вооруженных сил.

Участие в заседании онлайн принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он поблагодарил союзников за поддержку в борьбе с российской агрессией и, в том числе, за создание миссии NSATU (Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины), которая будет играть важную роль в координации помощи Украине.

Сирский проинформировал партнеров об оперативно-стратегической обстановке на фронте, оценку планов России по продолжению войны и прогнозы относительно ее дальнейших действий.

Главнокомандующий также представил союзникам стратегию действий Украины на 2025 год. Он отдельно отметил важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры, а также возможности наносить удары по военным объектам вглубь территории РФ.

Кроме того, Сырский призвал государства-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по "датской модели", а также оказать дополнительную поддержку в подготовке военных, в частности, наряду с подготовкой за пределами Украины поддержать инициативу по проведению тренировок на украинских полигонах с привлечением инструкторов государств-членов Альянса.

Отмечается, что союзники в свою очередь заверили в том, что поддержка Украины будет оставаться неизменной и подтвердили готовность оказывать необходимую помощь.