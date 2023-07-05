Сырский сравнил потери войск РФ и ВСУ в ходе контрнаступления

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", - заявил Сырский.

Ранее ряд западных официальных лиц заявляли, что и оккупанты, и украинские войска в ходе летних боев несут тяжелые потери, особенно на южном направлении.

Потери России

Только за прошлые сутки украинские военные ликвидировали около 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 тысячу военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.

По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожали российские цели высокой приоритетности. Такая работа создает условия для дальнейшего прорыва украинских военных. ВСУ удавалось уничтожать вражеские цели каждые 70 минут.

Также неизвестные партизаны уничтожают российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области.