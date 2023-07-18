Сырский показал видео уничтожения машин оккупантов возле Бахмута
Украинские военные на фронте продолжают уничтожать оккупантов и их позиции. На Бахмутском направлении удалось попасть в авто россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского.
По его словам, авто оккупантов находилось посреди одной из дорог. Это заметила разведка и устроила россиянам "встречу".
"За это "нарушение правил дорожного движения" их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр. Один точный выстрел – и две машины разбиты", – написал Сырский.
Ситуация вокруг Бахмута и Купянская
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сегодня сообщал, что российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.
"Здесь (на Лимано-Купянском направлении – ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его", - сказал он.
Кроме того, Череватый сообщал, что захватчики сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч военных. Это почти столько же солдат, сколько участвовало в войне в Афганистане.
А вот командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении . Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.
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