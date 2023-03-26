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Сырский показал работу украинской авиации на востоке

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Самолеты и вертолеты продолжают работать на востоке Украины, помогая военным на земле. Оккупантам не удалось уничтожить нашу армейскую авиацию.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он отметил, что Россия с первых дней полномасштабной войны намеревалась уничтожить украинскую авиацию. Однако враг не смог осуществить свои планы.

Сырский отметил, что пилоты ВСУ своей работой поддерживают сухопутные войска, удерживающие фронт на востоке.

Генерал-полковник показал боевую работу подразделений 16-й и 18-й бригад по войскам противника на восточном направлении.

Напомним, 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Также известно, что Польша заявила, что передаст Украине истребители МиГ-29.

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