Сырский показал работу украинской авиации на востоке

Он отметил, что Россия с первых дней полномасштабной войны намеревалась уничтожить украинскую авиацию. Однако враг не смог осуществить свои планы.

Сырский отметил, что пилоты ВСУ своей работой поддерживают сухопутные войска, удерживающие фронт на востоке.

Генерал-полковник показал боевую работу подразделений 16-й и 18-й бригад по войскам противника на восточном направлении.

Напомним, 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Также известно, что Польша заявила, что передаст Украине истребители МиГ-29.

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