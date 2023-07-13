Сырский показал работу аэроразведки на Сватовском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"92 ОМБр. Работа группы аэроразведки механизированного батальона на Сватовском направлении. Враг горит", - написал Сырский под видео.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают продвигаться по трем направлениям фронта - Мелитопольскому, Бердянскому и Бахмутскому. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.